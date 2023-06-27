Бійці 32-ї бригади вистежили та знищили пункт, з якого окупанти запускали дрони (відео)

Українські військові на одному з напрямків фронту вислідили, де окупанти переховують свій пункт управління безпілотниками. Влучним пострілом з міномета його було знешкоджено.

Відео ліквідації ворожого розташування зняв дрон аеророзвідки. А удару завдали бійці 32-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

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Зазначається, що розвідка помітила ворожий пункт, а завдяки мінометному розрахунку його розгромлено. На кадрах можна помітити, як один з окупантів після вибуху мало не злетів до неба.

Відео дня

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський повідомив про значні успіхи Сил оборони на Таврійському напрямку. За його словами, підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку за добу виконали до тисячі вогневих завдань.

Було знищено майже чотири роти росіян та 15 одиниць військової техніки противника.

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