Бойцы 32-й бригады выследили и уничтожили пункт, из которого оккупанты запускали дроны (видео)

Украинские военные на одном из направлений фронта выследили, где оккупанты скрывают свой пункт управления беспилотниками. Точным выстрелом из миномета он был обезврежен.

Видео ликвидации вражеского расположения снял дрон аэроразведки. А удар нанесли бойцы 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Читайте также: Воины из 23 ОМБр показали ликвидацию врага в Приютном на Запорожье (видео)

Отмечается, что разведка заметила вражеский пункт, а благодаря минометному расчету он разгромлен. На кадрах можно заметить, как один из оккупантов после взрыва чуть не взлетел к небу.

Видео дня

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил о значительных успехах Сил обороны на Таврическом направлении. По его словам, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в сутки выполнили до тысячи огневых задач.

Были уничтожены почти четыре роты россиян и 15 единиц военной техники противника.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!