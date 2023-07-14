Бійці 30 ОМБр атакували піхоту ворога, що збиралася на штурм (вибухові кадри)

Бійці з 30 бригади накрили групу ворога, що мав штурмувати позиції ЗСУ. Вони вистежили окупантів з дронів та допомогли "зникнути" завдяки артилерії.

Відео, як наші захисники знищують ворога, опублікував генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський у своєму Телеграм-каналі.

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За його словами, значна група російських бойовиків збиралася йти на штурм, однак ворога помітили аеророзвідники 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

"Аеророзвідники 30 ОМБр ще вночі їх виявили та скорегували вогонь артилерії 225 окремого батальйону. Точними ударами було знищено боєприпаси окупантів, частина піхоти загинула, а деякі росіяни розбіглися", – повідомив Сирський.

Раніше бійці 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою аеророзвідників накрили позиції росіян на Сватівському напрямку. Військовослужбовці за допомогою безпілотників виявили та завдали ударів по позиціях окупантів. Зокрема, гранатами атакували окопи та військову техніку росіян, від чого остання вибухнула.

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