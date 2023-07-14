Бійці 95-ї бригади показали, як ''насипають'' вогню ворогу з його ж зброї (відео)

Бійці 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України нищать ворога його ж зброєю. Вони працюють з реактивної системи залпового вогню БМ-21 “Град" – ця РСЗВ стала трофейною під час звільнення Ізюму Харківської області.

Як повідомили у пресслужбі бригади, реактивники 95-ї бригади ДШВ від того часу, як "Град перейшов на сторону ЗСУ", він "добряче насипає росіянам".

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"РСЗВ знищувала неодноразово танки, БМП, розбирала позиції та ніші об’єкти. А попереду ще переможні “салюти" навздогін ворогу", – додали у 95 бригаді.

Довідково: БМ-21 Град — радянська реактивна система залпового вогню, розроблена в 1960-х роках. "Град" може стріляти 40 реактивними снарядами калібром 122 мм за 20 секунд, що робить її потужною зброєю для вогневого ураження.

Раніше бійці 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою аеророзвідників накрили позиції росіян на Сватівському напрямку. Військовослужбовці за допомогою безпілотників виявили та завдали ударів по позиціях окупантів. Зокрема, гранатами атакували окопи та військову техніку росіян, від чого остання вибухнула.

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