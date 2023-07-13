Тактична група 'Адам' накрила артилерією росіян у будівлі під Бахмутом (відео)

Українські військові продовжують знищувати окупантів на одній з найгарячіших ділянок фронту – Бахмутському напрямку. Зокрема, у боях беруть участь бійці зведеної тактичної групи "Адам".

Захисникам України вдалося виявити та знищити групу окупантів під Бахмутом. Про це повідомили на каналі ТГр "Адам" у Telegram.

"Ранкове пересування великої групи російської піхоти, прийняли вірне рішення і, як один, зайшли в підвал будинку, де їх посмертно похрестила арта", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у виконанні операції брали участь бійці 129 об ТрО 112 бр "Falcon United". Військові з 210 ОСБ "Берлінго" виконали розвідку, виявили окупантів та провели корегування. Вогневе ураження здійснили бійці 80 ОДШБр.

Відео дня

На відео можна побачити, як росіяни активно заходять в будівлю. Розвідники виявили це та передали координати артилеристам, які завдали влучного удару по будинку.

Нагадаємо, поблизу Бахмуту аеророзвідники вистежили російський танк Т-80. Після влучних пострілів бійців ЗСУ він перетворився на брухт.

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