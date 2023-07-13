Тактическая группа 'Адам' накрыла артиллерией россиян в здании под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на одном из самых горячих участков фронта – Бахмутском направлении. В частности, в боях участвуют бойцы сводной тактической группы "Адам".

Защитникам Украины удалось обнаружить и уничтожить группу оккупантов под Бахмутом. Об этом сообщили на канале ТГр "Адам" в Telegram.

"Утреннее передвижение большой группы российской пехоты, приняли верное решение и, как один, зашли в подвал дома, где их посмертно окрестила арта", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в выполнении сделки принимали участие бойцы 129 о ТрО 112 бр "Falcon United". Военные из 210 ОСБ "Берлинго" выполнили разведку, обнаружили оккупантов и провели корректировку. Огневое поражение произвели бойцы 80 ОДШБр.

Видео дня

На видео можно увидеть, как россияне активно входят в здание. Разведчики обнаружили это и передали координаты артиллеристам, нанесшим точный удар по дому.

Напомним, вблизи Бахмута аэроразведчики выследили российский танк Т-80. После метких выстрелов бойцов ВСУ он превратился в металлолом.

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