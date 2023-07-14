Бойцы 95-й бригады показали, как ''насыпают'' огня врагу из его же оружия (видео)

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины уничтожают врага его же оружием. Они работают с реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" - этот РСЗО стал трофейным во время освобождения Изюма Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе бригады, реактивщики 95-й бригады ДШВ с тех пор, как "Град перешел на сторону ВСУ", он "хорошо насыпает россиянам".

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"РСЗО уничтожала неоднократно танки, БМП, разбирала позиции и ниши объекты. А впереди еще победные "салюты" вдогонку врагу", — добавили в 95 бригаде.

Справка: БМ-21 Град – советская реактивная система залпового огня, разработанная в 1960-х годах. "Град" может стрелять 40 реактивными снарядами калибром 122 мм за 20 секунд, что делает его мощным оружием для огневого поражения.

Ранее бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью аэроразведчиков накрыли позиции россиян на Сватовском направлении. Военнослужащие с помощью беспилотников обнаружили и нанесли удары по позициям оккупантов. В частности, гранатами атаковали окопы и военную технику россиян, после чего последняя взорвалась.

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