Бійці 46 бригади рознесли на друзки російський танк-сарай з додатковим захистом по всьому полю (епічні кадри)

Українські десантники з 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ продовжують успішно знищувати ворожу техніку на Донбасі. Завдяки майстерності та відвазі наших захисників, російські окупанти зазнають значних втрат.

Під час чергового штурму українських позицій, десантники 46-ї бригади знешкодили три танки та дві бойові машини піхоти противника. Завдяки влучному вогню операторів протитанкових ракетних комплексів та FPV-дронів, ворожа бронетехніка була повністю знищена.

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"Пересування шляхами й полями українського Донбасу стає для російських окупантів дорогою в один кінець", - зазначають у бригаді. "Наші воїни не дають ворогу жодного шансу, знищуючи його техніку та живу силу".

Танк окупантів горить в полі. Джерело: Скриншот з відео oaembr46

Танк окупантів горить в полі. Джерело: Скриншот з відео oaembr46

Нагадаємо, днями українські прикордонники на Харківському напрямку дроном уразили гармату-гаубицю окупантів. FPV-дрон прикордонників пошкодив російську 122-мм гармату-гаубицю "Д-30".

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