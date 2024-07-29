Чорні запорожці відбили масштабний наступ росіян на Курахівському напрямку (ефектне відео)

Українські військові продовжують відбивати атаки російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої точаться на Курахівському напрямку.

Там масштабний наступ ворога відбивали механізована бригада імені Чорних Запорожців, спеціальний батальйон OPFOR та самохідний артилерійський дивізіон 31 механізованої бригади. Відео оприлюднило 29 липня оперативне командування "Північ".

"Масштабний наступ росіян на Курахівському напрямку вдалося відбити героїчним воїнам 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців та 214 окремому спеціальному батальйону OPFOR за підтримки САДн 31 ОМБр", – йдеться у повідомленні.

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Російські загарбники спробували прорвати оборону із застосуванням понад десятка одиниць бронетехніки. Сили оборони уразили танки та БМП, а потім почали добивати екіпажі та десант, який тікав до своїх позицій пішки.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня в росії було ушкоджено аеродром Дягілєво в Рязанській області.

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