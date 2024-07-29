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Война в Украине

Черные запорожцы отразили масштабное наступление россиян на Кураховском направлении (эффектное видео)

Анастасия Крыщук

Черные запорожцы отразили масштабное наступление россиян на Кураховском направлении (эффектное видео)
Черные запорожцы отразили масштабное наступление россиян

Украинские военные продолжают отражать атаки российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои идут на Кураховском направлении.

Там масштабное наступление врага отражали механизированную бригаду имени Черных Запорожцев, специальный батальон OPFOR и самоходный артиллерийский дивизион 31 механизированной бригады. Видео обнародовало 29 июля оперативное командование "Север".

"Масштабное наступление россиян на Кураховском направлении удалось отразить героическим воинам 72 ОМБр им. Черных Запорожцев и 214 отдельному специальному батальону OPFOR при поддержке САДн 31 ОМБр", – говорится в сообщении.

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Российские захватчики попытались прорвать оборону с применением более десяти единиц бронетехники. Силы обороны поразили танки и БМП, а затем начали добивать экипажи и десант, бежавший к своим позициям пешком.

Напомним, в ночь на 27 июля в россии был поврежден аэродром Дягилево в Рязанской области.

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72 ОМБр