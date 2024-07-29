Прикордонники завдали удару по гарматі-гаубиці окупантів на Харківському напрямку (відео)

Українські прикордонники продовжують знищувати військову техніку загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Харківському напрямку.

Там прикордонники дроном уразили гармату-гаубицю окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"FPV-дрон прикордонників уразив російську 122-мм гармату-гаубицю "Д-30" на Харківському напрямку", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори виявили замасковану гаубицю російських загарбників. На наступних кадрах видно, як дрон-камікадзе вдаряється об гармату.

Точний час та місце ураження гаубиці "Д-30" не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у ніч на 27 липня в росії було ушкоджено аеродром Дягілєво в Рязанській області.

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