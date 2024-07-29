Пограничники нанесли удар по пушке-гаубице оккупантов на Харьковском направлении (видео)

Украинские пограничники продолжают уничтожать военную технику захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои продолжаются на Харьковском направлении.

Там пограничники дроном поразили пушку-гаубицу оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы Украины в Telegram.

"FPV-дрон пограничников поразил российскую 122-мм пушку-гаубицу "Д-30" на Харьковском направлении", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как операторы обнаружили замаскированную гаубицу российских захватчиков. На следующих кадрах видно, как дрон-камикадзе ударяется о пушку.

Точное время и место поражения гаубицы "Д-30" не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, в ночь на 27 июля в россии был поврежден аэродром Дягилево в Рязанской области.

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