Бійці 54 ОМБр показали відео 'профілактичного' знищення 'нір окупантів'

Українські захисники на одному з напрямків фронту з дронів помітили ворога, що окопався неподалік наших позицій. Завдяки пильності операторів БПЛА, ворога було ліквідовано попри його, здавалося б, ефективне маскування.

Кадрами ліквідації ворога, який окопався поблизу позицій ЗСУ, поділилися у Телеграм-каналі батальйону К-2 54-ї окремої механізовано бригади.

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Відео дня

"Хочемо показати невеличкий фрагмент із великих атак противника на позицію "Абат". Більше роти особового складу противника намагалось захопити позиції батальйону К-2 54 ОМБр… Чергова нора. росіянин заривається в землю, щоб ми його не побачили. Але є нюанс – пілоти аеророзвідки К-2 знайдуть всіх і кожного, а потім прилетять і скинуть гранату. Для профілактики", – прокоментували це відео бійці батальйону.

Днями бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТКР "Корнет".

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