Бойцы 54 ОМБр показали видео 'профилактического' уничтожения 'нор оккупантов'

Украинские защитники на одном из направлений фронта из дронов заметили врага, окопавшегося недалеко от наших позиций. Благодаря бдительности операторов БПЛА, враг был ликвидирован, несмотря на его, казалось бы, эффективную маскировку.

Кадрами ликвидации врага, окопавшегося вблизи позиций ВСУ, поделились в Телеграм-канале батальона К-2 54-й отдельной механизированной бригады.

Читайте также: "Устроили минную вечеринку": Пограничники показали уничтожение российских боевиков в Бахмуте

Видео дня

"Хотим показать небольшой фрагмент из больших атак противника на позицию "Абат". Больше роты личного состава противника пыталось захватить позиции батальона К-2 54 ОМБр... Очередная нора. россиянин зарывается в землю, чтобы мы его не увидели. Но есть нюанс – пилоты аэроразведки К-2 найдут всех и каждого, а затем прилетят и сбросят гранату. Для профилактики", – прокомментировали это видео бойцы батальона.

На днях бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили враждебный расчет ПТКР "Корнет".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!