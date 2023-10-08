Бійці 66-ї бригади на Лиманському напрямку всього за 4 дні знищили 25 танків росіян: відео

Воїни 66-ої окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго за 4 доби знищили 25 танків окупантів. Серед них новітній танк Т-90 "Прорив", якого російський диктатор Володимир путін називав "найкращим у світі".

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський та показав відео роботи бійців 66-ї ОМБр.

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"Рота ПТРК з 66-ї ОМБр на Лиманському напрямку знищила за 4 дні 25 танків росіян. Серед них - Т-90", – підписав він це відео.

Для інформації: у червні 2023 року президент росії Володимир путін відзначив переваги танку Т-90М "Прорив", який виробляють на Уралвагонзаводі. На зустрічі з воєнними кореспондентами глава держави заявив, що це "найкращий танк у світі".

" Зараз можна сказати, що Т-90 "Прорив" — найкращий танк у світі. Він як тільки на позицію виходить — все. Там нема й нічого робити. Він далі, точніше. І захищеність вища", — сказав диктатор.

Нагадаємо, бійці Нацгвардії знищили спостережний пункт російських бойовиків. Також захисники України ліквідували ворожий спостережний комплекс "Муром".

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