Бойцы 66-й бригады на Лиманском направлении всего за 4 дня уничтожили 25 танков россиян: видео

Воины 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго за 4 дня уничтожили 25 танков оккупантов. Среди них новейший танк Т-90 "Прорыв", которого российский диктатор Владимир путин называл "лучшим в мире".

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский и показал видео работы бойцов 66-й ОМБр.

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"Рота ПТРК с 66-й ОМБр на Лиманском направлении уничтожила за 4 дня 25 танков россиян. Среди них – Т-90", – подписал он это видео.

Для информации: в июне 2023 года президент россии Владимир путин отметил преимущества танка Т-90М "Прорыв", который производят на Уралвагонзаводе. На встрече с военными корреспондентами глава государства заявил, что это лучший танк в мире.

"Сейчас можно сказать, что Т-90 "Прорыв" — лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит — все. Там нет ничего делать. Он дальше, точнее. И защищенность выше", — сказал диктатор.

Напомним, бойцы Нацгвардии уничтожили наблюдательный пункт российских боевиков. Также защитники Украины ликвидировали вражеский наблюдательный комплекс "Муром".

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