Бійці 72 бригади під Вугледаром затрофеїли російську БМП-2 (відео)

У запеклих боях під Вугледаром українські воїни продемонстрували неабияку вправність та мужність. Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців здобули цінний трофей – російську бойову машину піхоти БМП-2.

Як повідомили у Telegram-каналі взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 3 механізованого батальйону 72 бригади ім. Чорних Запорожців, українська та російська БМП-2 зіткнулися у виснажливому танковому бою на околицях міста.

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Завдяки оперативній розвідці та вмілим маневрам, українські танкісти змогли першими відкрити вогонь по противнику. Потужна 30-мм гармата української машини легко пробила броню російської БМП-2, знищивши екіпаж.

Далі українські військові захопили трофейну техніку та евакуювали її на свої позиції.

Бійці з ТОТЕМ забрали БМП армії рф. Джерело: Скриншот з відео

Бійці з ТОТЕМ забрали БМП армії рф. Джерело: Скриншот з відео

Бійці з ТОТЕМ забрали БМП армії рф. Джерело: Скриншот з відео

Бійці з ТОТЕМ забрали БМП армії рф. Джерело: Скриншот з відео

Бійці з ТОТЕМ забрали БМП армії рф. Джерело: Скриншот з відео

Нагадаємо, що нещодавно українські сили оборони були змушені залишити Вугледар через загрозу оточення. російські окупанти зосередили значні сили для прориву української оборони, що створило критичну ситуацію для наших захисників.

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