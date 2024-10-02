Бойцы 72 бригады под Угледаром затрофеили российскую БМП-2 (видео)

В ожесточенных боях под Угледаром украинские воины продемонстрировали незаурядную сноровку и мужество. Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев завоевали ценный трофей – российскую боевую машину пехоты БМП-2.

Как сообщили в Telegram-канале взвода ударных беспилотных авиационных комплексов 3 механизированного батальона 72 бригады им. Черных Запорожцев, украинская и российская БМП-2 столкнулись в изнурительном танковом бою на окраинах города.

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Благодаря оперативной разведке и умелым маневрам, украинские танкисты смогли первыми открыть огонь по противнику. Мощная 30-мм пушка украинской машины легко пробила броню российской БМП-2, уничтожив экипаж.

Затем украинские военные захватили трофейную технику и эвакуировали ее на свои позиции.

Бойцы с ТОТЕМ забрали БМП армии рф. Источник: Скриншот с видео

Бойцы с ТОТЕМ забрали БМП армии рф. Источник: Скриншот с видео

Бойцы с ТОТЕМ забрали БМП армии рф. Источник: Скриншот с видео

Бойцы с ТОТЕМ забрали БМП армии рф. Источник: Скриншот с видео

Бойцы с ТОТЕМ забрали БМП армии рф. Источник: Скриншот с видео

Напомним, что недавно украинские силы обороны были вынуждены покинуть Угледар из-за угрозы окружения. российские оккупанты сосредоточили значительные силы для прорыва украинской обороны, что создало критическую ситуацию для наших защитников.

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