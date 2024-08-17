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Війна в Україні

Бійці 79 бригади відбили масований штурм окупантів на Курахівському напрямку (відео)

Билім Олена

Бійці 79 бригади відбили масований штурм окупантів на Курахівському напрямку (відео)
Знищення БМП. Джерело: Стопкадр з відео

Увечері 16 серпня окупанти спробували прорвати оборону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Для цього ворог залучив значні сили: 3 танки, 23 бронемашини та 1 баггі.

Проте, наші захисники зустріли ворога гідно. Завдяки вмілим діям артилеристів, операторів ударних дронів, протитанкістів та десантників, які тримали оборону в окопах, ворог зазнав значних втрат, повідомили у Фейсбуці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

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Було знищено танк та 5 бойових броньованих машин з піхотою. Крім того, десантники знищили ворожий баггі.

Після перших влучань і детонацій більшість російської техніки почала відступати. Однак, деякі одиниці техніки були знищені нашими захисниками під час відступу.

Бійці 79 бригади відбили масований штурм окупантів на Курахівському напрямку (відео)
Знищення БМП. Джерело: Стопкадр з відео
Бійці 79 бригади відбили масований штурм окупантів на Курахівському напрямку (відео)
Знищення БМП. Джерело: Стопкадр з відео

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня 2024 року путінська армія втратила винищувач-бомбардувальник Су-34. Його збили українські бійці в небі над Курською областю рф.

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