Бійці 79 бригади відбили масований штурм окупантів на Курахівському напрямку (відео)
Увечері 16 серпня окупанти спробували прорвати оборону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Для цього ворог залучив значні сили: 3 танки, 23 бронемашини та 1 баггі.
Проте, наші захисники зустріли ворога гідно. Завдяки вмілим діям артилеристів, операторів ударних дронів, протитанкістів та десантників, які тримали оборону в окопах, ворог зазнав значних втрат, повідомили у Фейсбуці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.
Читайте також: Нічна атака дронів в Криму: уражено поромну переправу в Керчі та катер у Чорноморському (відео)
Було знищено танк та 5 бойових броньованих машин з піхотою. Крім того, десантники знищили ворожий баггі.
Після перших влучань і детонацій більшість російської техніки почала відступати. Однак, деякі одиниці техніки були знищені нашими захисниками під час відступу.
Нагадаємо, у ніч на 14 серпня 2024 року путінська армія втратила винищувач-бомбардувальник Су-34. Його збили українські бійці в небі над Курською областю рф.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!