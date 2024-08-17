Бійці 79 бригади відбили масований штурм окупантів на Курахівському напрямку (відео)

Увечері 16 серпня окупанти спробували прорвати оборону 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. Для цього ворог залучив значні сили: 3 танки, 23 бронемашини та 1 баггі.

Проте, наші захисники зустріли ворога гідно. Завдяки вмілим діям артилеристів, операторів ударних дронів, протитанкістів та десантників, які тримали оборону в окопах, ворог зазнав значних втрат, повідомили у Фейсбуці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Читайте також: Нічна атака дронів в Криму: уражено поромну переправу в Керчі та катер у Чорноморському (відео)

Було знищено танк та 5 бойових броньованих машин з піхотою. Крім того, десантники знищили ворожий баггі.

Після перших влучань і детонацій більшість російської техніки почала відступати. Однак, деякі одиниці техніки були знищені нашими захисниками під час відступу.

Знищення БМП. Джерело: Стопкадр з відео

Знищення БМП. Джерело: Стопкадр з відео

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня 2024 року путінська армія втратила винищувач-бомбардувальник Су-34. Його збили українські бійці в небі над Курською областю рф.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!