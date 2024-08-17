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Война в Украине

Бойцы 79 бригады отбили массированный штурм оккупантов на Кураховском направлении (видео)

Былим Елена

Бойцы 79 бригады отбили массированный штурм оккупантов на Кураховском направлении (видео)
Уничтожение БМП. Источник: Стопкадр с видео

Вечером 16 августа оккупанты попытались прорвать оборону 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады. Для этого враг привлек значительные силы: 3 танка, 23 бронемашины и 1 багги.

Однако наши защитники встретили врага достойно. Благодаря умелым действиям артиллеристов, операторов ударных дронов, противотанкистов и десантников, которые держали оборону в окопах, враг понес значительные потери, сообщили в Фейсбуке 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады.

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Были уничтожены танк и 5 боевых бронированных машин с пехотой. Кроме того, десантники уничтожили вражеский багги.

После первых попаданий и детонаций большинство российской техники начало отступать. Однако некоторые единицы техники были уничтожены нашими защитниками во время отступления.

Бойцы 79 бригады отбили массированный штурм оккупантов на Кураховском направлении (видео)
Уничтожение БМП. Источник: Стопкадр с видео
Бойцы 79 бригады отбили массированный штурм оккупантов на Кураховском направлении (видео)
Уничтожение БМП. Источник: Стопкадр с видео

Напомним, в ночь на 14 августа 2024 года путинская армия потеряла истребитель-бомбардировщик Су-34. Его сбили украинские бойцы в небе над Курской областью России.

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