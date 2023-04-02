Бійці 81-ї бригади влучно підбили російський танк з Javelin (відео)

Українські військові знищили російський танк за допомогою переносного протитанкового ракетного комплексу Javelin. Ліквідація ворожої техніки відбулася на одній з ділянок фронту.

Знищенням займалися бійці 81-ї окремої аеромобільної бригади. Про це повідомили на сторінці ОАеМБр у Facebook.

"Ще одна коротка історія про російський танк, який програв гру в наздоганялки українській ракетці, вже чекає вашого перегляду", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як один з українських військових тримаючи "Джавелін" прицілюється та здійснює постріл. На наступних кадрах видно влучання ракети у ворожий танк.

Відео дня

Точний час та місце знищення військової техніки окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше бійці з бригади "Червона калина" показали, як влучно нищили ворога з дронів.

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