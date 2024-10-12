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Війна в Україні

Бійці Поліської бригади знищили штурмовиків рф, які розстрілювали українських полонених (відео)

Билім Олена

Бійці Поліської бригади знищили штурмовиків рф, які розстрілювали українських полонених (відео)
Знищення штурмовиків армії рф

Українські десантники з 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади провели успішну спецоперацію, ліквідувавши штурмову групу російських морських піхотинців з 155-ї бригади Тихоокеанського флоту. Ця група російських військових заслужила сумнівну славу своїми звірствами щодо українських полонених.

Як повідомило відділення комунікацій 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України, російські морпіхи неодноразово порушували Женевські конвенції, знущаючись з полонених та розстрілюючи їх. Їхні злочини свідчать про повну відсутність гуманізму та поваги до міжнародного гуманітарного права.

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Однак українські захисники дали гідну відсіч російським окупантам. У запеклому бою російські морпіхи були знищені.

"Але тут хайпонути у цих потвор у військовій формі не вийшло: зустрівшись в бою з українськими десантниками, вони були усі знищені. Така ж доля чекатиме й інших військових з цієї бригади", – зазначили поліські десантники.

Бійці Поліської бригади знищили штурмовиків рф, які розстрілювали українських полонених (відео)
Повідомлення ДШВ. Джерело: t.me/ua_dshv

Нагадаємо, воїни СБУ за тиждень знищили 10 танків, 33 броньовані бойові машини, 18 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню, а також 4 системи ППО та одну систему радіоелектронної боротьби.

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