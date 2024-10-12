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Бойцы Полесской бригады уничтожили штурмовиков рф, которые расстреливали украинских пленных (видео)

Былим Елена

Бойцы Полесской бригады уничтожили штурмовиков рф, которые расстреливали украинских пленных (видео)
Уничтожение штурмовиков армии рф

Украинские десантники из 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады провели успешную спецоперацию, ликвидировав штурмовую группу российских морских пехотинцев из 155-й бригады Тихоокеанского флота. Эта группа российских военных заслужила сомнительную славу своими зверствами по отношению к украинским пленным.

Как сообщило отделение коммуникаций 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины, российские морпехи неоднократно нарушали Женевские конвенции, издеваясь над пленными и расстреливая их. Их преступления свидетельствуют о полном отсутствии гуманизма и уважения международного гуманитарного права.

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Однако украинские защитники дали достойный отпор российским оккупантам. В ожесточенном бою русские морпехи были уничтожены.

"Но здесь хайпонуть у этих чудовищ в военной форме не получилось: встретившись в бою с украинскими десантниками, они были все уничтожены. Такая же участь будет ждать и других военных из этой бригады", — отметили полесские десантники.

Бойцы Полесской бригады уничтожили штурмовиков рф, которые расстреливали украинских пленных (видео)
Сообщение ДШВ. Источник: t.me/ru_dshv

Напомним, воины СБУ за неделю уничтожили 10 танков, 33 бронированных боевых машин, 18 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, а также 4 системы ПВО и одну систему радиоэлектронной борьбы.

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