Украинские десантники из 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады провели успешную спецоперацию, ликвидировав штурмовую группу российских морских пехотинцев из 155-й бригады Тихоокеанского флота. Эта группа российских военных заслужила сомнительную славу своими зверствами по отношению к украинским пленным.

Как сообщило отделение коммуникаций 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины, российские морпехи неоднократно нарушали Женевские конвенции, издеваясь над пленными и расстреливая их. Их преступления свидетельствуют о полном отсутствии гуманизма и уважения международного гуманитарного права.

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Однако украинские защитники дали достойный отпор российским оккупантам. В ожесточенном бою русские морпехи были уничтожены.

"Но здесь хайпонуть у этих чудовищ в военной форме не получилось: встретившись в бою с украинскими десантниками, они были все уничтожены. Такая же участь будет ждать и других военных из этой бригады", — отметили полесские десантники.

Сообщение ДШВ. Источник: t.me/ru_dshv

Напомним, воины СБУ за неделю уничтожили 10 танков, 33 бронированных боевых машин, 18 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня, а также 4 системы ПВО и одну систему радиоэлектронной борьбы.

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