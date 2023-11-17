Бійці ССО підірвали 'Урал' окупантів з іранськими снарядами до 'Градів' (видовищне відео)

Бійці Сил Спеціальних операцій на південному напрямку фронту знищили російську вантажівку "Урал", яка перевозила іранські снаряди до реактивної системи залпового вогню БМ-21 "Град".

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Вибуховим відео, знятим на камеру безпілотника, поділилася пресслужба ССО у своєму Телеграм-каналі.

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Зазначаться, що під час проведення аеророзвідки воїни ССО знайшли ворожу техніку, як була замаскована. "Екіпаж БпАК оперативно скоригував по цілях вогонь артилерії підрозділів Сил оборони, а також застосував для ударів власні FPV-дрони", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що було знищено вантажний автомобіль "Урал-4320" з боєкомплектом до РСЗВ БМ-21 "Град". За даними розвідки, у вантажівці знаходилося 55 реактивних снарядів іранського виробництва.

Ударом було пошкоджено й РСЗВ БМ-21 "Град" окупантів.

Нагадаємо, поблизу Авдіївки Донецькій області 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка "кошмарить" російські позиції за допомогою скидів з дронів. Завдяки одному з таких влучань було знищено польовий склад протитанкових мін та особовий склад армії росіян.

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