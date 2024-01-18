Бійці ССО знищили 'Град', що обстрілював населення Миколаївщини (відео)

Воїни Сил Спеціальних Операцій (ССО) FPV-дроном ліквідували реактивну систему залпового вогню російських окупантів БМ-21 "Град".

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Як повідомили у ССО, у ході повітряної розвідки на Херсонському напрямку оператори дронів виявили реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", з якої ворог обстрілював цивільне населення Миколаївської області.

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"Коли "Град" намагався покинути зону ведення вогню, оператори ССО нанесли по цілі удар FPV-дроном. Унаслідок вогневого ураження знищено: БМ-21 "Град", розрахунок (двоє військовослужбовців армії противника) і водія бойової машини", – повідомили в ССО та показали відео знищення РСЗВ.

Нагадаємо, бійці 47 бригади на Авдіївському напрямку за допомогою Bradley розібрали російський танк Т-90М "Прорив".

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