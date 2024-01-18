Бойцы ССО уничтожили 'Град', обстреливающий население Николаевщины (видео)

Воины Сил Специальных Операций (ССО) FPV-дроном ликвидировали реактивную систему залпового огня российских оккупантов БМ-21 "Град".

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Как сообщили в ССО, в ходе воздушной разведки на Херсонском направлении операторы дронов обнаружили реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град", из которой враг обстреливал гражданское население Николаевской области.

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"Когда "Град" пытался покинуть зону ведения огня, операторы ССО нанесли по цели удар FPV-дроном. В результате огневого поражения уничтожены: БМ-21 "Град", расчет (двое военнослужащих армии противника) и водителя боевой машины", — сообщили в ССО и показали видео уничтожение РСЗО.

Напомним, бойцы 47 бригады на Авдеевском направлении с помощью Bradley разобрали российский танк Т-90М "Прорыв".

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