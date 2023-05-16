Бійці ЗСУ дронами-камікадзе епічно знищили дві російські установки 'Змій Горинич' (відео)

Українські захисники на Бахмутському напрямку знищили дві одиниці рідкісної бойової техніки ворога. За допомогою дронів-камікадзе їм вдалося ліквідувати дві самохідні установки розмінування УР-77 "Змій Горинич".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Телеграм-каналі. За його словами, вправно відпрацювали по ворожій техніці бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

За його словами, "росіяни використовували установки, щоб розміновувати поля для наступу та руйнувати укриття наших воїнів".

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"Тепер "Змій Горинич" — це купка мотлоху"... Працює Армія дронів 59 ОМБР імені Якова Гандзюка та потужні безпілотники-камікадзе "Пегас". "Пташки" придбали завдяки вашим донатам через UNITED24. Результат — знищення двох ворожих установок для розмінування УР-83П, так званих "Змій Горинич". А ще — 1300 кг тротилу", – додав Федоров.

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Довідково: УР-77 "Змій Горинич" – це російська самохідна установка розмінування, призначена для протидії мінній загрозі на полі бою. Основним завданням цієї системи є знищення мін та небезпечних об'єктів шляхом провокування їх вибуху.

Установка була створена на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика".

Основні характеристики УР-77 "Змій Горинич":

Вага: Близько 8,5 тонн.

Екіпаж: 2 оператори (водій та керівник установки).

Швидкість: Максимальна швидкість руху досягає 55 км/год.

Діапазон дії: До 100 метрів вперед від установки.

Засоби виявлення: УР-77 обладнана оптичними та радіолокаційними засобами виявлення мін.

Засоби розмінування: Головними засобами розмінування є великі пружні кінцівки, що викидаються з задньої частини установки та приводять до вибуху мін.

Захист: УР-77 має деякий рівень бронезахисту, що забезпечує захист операторів від фрагментів вибуху.

Пропонуємо дізнатися епічну історію про те, як росіяни тричі не змогли евакуювати свою підбиту техніку з поля бою.

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