Бойцы ВСУ дронами-камикадзе эпически уничтожили две российские установки 'Змей Горыныч' (видео)

Украинские защитники на Бахмутском направлении уничтожили две единицы боевой техники врага. С помощью дронов-камикадзе им удалось ликвидировать две самоходные установки разминирования УР-77 "Змей Горыныч".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров в Телеграм-канале. По его словам, умело отработали по вражеской технике драки 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

По его словам, "россияне использовали установки, чтобы разминировать поля для наступления и разрушать укрытие наших воинов".

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"Теперь "Змей Горыныч" - это куча хлама"... Работает Армия дронов 59 ОМБР имени Якова Гандзюка и мощные беспилотники-камикадзе "Пегас". "Птички" приобрели благодаря вашим донатам через UNITED24. Результат – уничтожение двух вражеских установок для разминирования УР-83П, так называемых "Змей Горыныч". А еще – 1300 кг тротила", — добавил Федоров.

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Справка: УР-77 "Змей Горыныч" – это российская самоходная установка разминирования, предназначенная для противодействия минной угрозе на поле боя. Основная задача этой системы - уничтожение мин и опасных объектов путем провоцирования их взрыва.

Установка была создана на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика".

Основные характеристики УР-77 "Змей Горыныч":

Вес: около 8,5 тонны.

Экипаж: 2 оператора (водитель и руководитель установки).

Максимальная скорость движения достигает 55 км/ч.

Диапазон действия: До 100 метров от установки.

Средства обнаружения: УР-77 оборудована оптическими и радиолокационными средствами обнаружения мин.

Средства разминирования: Главными средствами разминирования являются большие упругие конечности, которые выбрасываются из задней части установки и приводят к взрыву мин.

Защита УР-77 имеет некоторый уровень бронезащиты, что обеспечивает защиту операторов от фрагментов взрыва.

Предлагаем узнать эпическую историю о том, как россияне трижды не смогли эвакуировать свою подбитую технику с поля боя.

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