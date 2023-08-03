Бійці ЗСУ на Лиманському напрямку підірвали аеророзвідувальний пункт росіян (вибухове відео)

У Донецькій області українські захисники накрили вогнем спостережний пункт російської аеророзвідки. Кадрами знищення ворога поділилися у Державній прикордонній службі.

Зазначається, що на Лиманському напрямку за допомогою дрона наші бійці помітили ворожий аеророзвідувальний пункт, що переховувався в лісі.

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Передавши координати бійця Десантно-штурмових військ, що були поруч, аеророзвідники спостерігали, як окупантів накрило вогнем артилерії. Також був ліквідований російський оператор-аеророзвідник.

"Українські захисники знищили пункт аеророзвідки окупаційних військ на Лиманському напрямку. Місце запуску ворожих дронів виявили прикордонники. Інформацію про об‘єкт передали побратимам з ДШВ, ті своєю чергою відпрацювали по ньому артою", – прокоментували це відео у ДПСУ.

Раніше заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр розповіла, скільки територій вдалося звільнити українським військовим упродовж контрнаступу. За її словами, деокуповано площу близько 241 кв. км на півдні та сході.

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