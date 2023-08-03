Бойцы ВСУ на Лиманском направлении взорвали аэроразведочный пункт россиян (взрывное видео)

В Донецкой области украинские защитники накрыли огнем наблюдательный пункт российской аэроразведки. Кадрамы уничтожения врага разделились в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что на Лиманском направлении с помощью дрона наши бойцы заметили скрывавшийся в лесу вражеский аэроразведочный пункт.

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Передав находившиеся рядом координаты бойца Десантно-штурмовых войск аэроразведчики наблюдали, как оккупантов накрыло огнем артиллерии. Также был ликвидирован российский оператор-аэроразведчик.

"Украинские защитники уничтожили пункт аэроразведки оккупационных войск на Лиманском направлении. Место запуска вражеских дронов обнаружили пограничники. Информацию об объекте передали собратьям из ДШУ, те в свою очередь отработали по нему артой", – прокомментировали это видео в ГПСУ.

Ранее заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, сколько территорий удалось освободить украинским военным в течение контрнаступления. По ее словам, деоккупирована площадь около 241 кв. км к югу и востоку.

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