Бійці ЗСУ показали ефектне відео ліквідації артою російського бліндажа

На одному зі східних напрямків фронту українські захисники "відмінусували" бліндаж російських бойовиків. Його було знищено прямим попаданням артилерійського снаряда.

Відео палаючого російського бліндажа опублікували воїни 26-ї артилерійської бригади ім. генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

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Зазначається, що артилеристи працювали спільно з бійцями Першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна.

Відео дня

На кадрах можна побачити, що бійцям з 26-ї бригади вдалося з першого пострілу розгромити ворожі позиції.

Нагадаємо, бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади дали відсіч окупантам, які спробували атакувати позицію ЗСУ.

Пропонуємо також переглянути, як українські військові на різних ділянках фронту продовжують нищити техніку окупантів та живу силу загарбників. Зокрема, бійці батальйону К-2 із 54-ї окремої Механізованої бригади Збройних сил України показали, як вразили позицію російських мінометників.

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