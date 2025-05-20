Понад 40 тисяч гривень допомоги: кому з українців доступна виплата та як її отримати

Жителі Києва, чиї домівки були пошкоджені внаслідок обстрілів, можуть отримати грошову допомогу: 40 000 гривень одноразово, а також щомісячні виплати по 20 000 гривень на оренду житла до моменту завершення ремонту або виплати компенсації.

Нарахування коштів відбуватиметься автоматично – на підставі списків, поданих районними адміністраціями після затвердження порядку виплат. Таку інформацію оприлюднила Київська міська державна адміністрація (КМДА), яка затвердила оновлення соціальної ініціативи "Турбота. Назустріч киянам" на 2025–2027 роки.

Програма передбачає масштабну підтримку для мешканців столиці, які втратили житло або можливість у ньому безпечно проживати через військові дії.

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Метою програми є тимчасове забезпечення житлом постраждалих громадян. Передбачено два види виплат:

Одноразова допомога в розмірі 40 000 грн – для тих, хто терміново потребує житла через часткове або повне знищення квартири чи будинку.

Щомісячна виплата 20 000 грн – для людей, які протягом тривалого часу не можуть повернутись додому. Ця підтримка надаватиметься до 12 місяців або до моменту відновлення житла за кошти міського бюджету чи отримання житлового сертифіката в межах державної програми єВідновлення.

Виділені кошти мають покрити витрати на оренду житла як у межах Києва, так і за його територією — у разі необхідності — до того часу, поки не буде повністю або частково відновлено умови для проживання. Звертатися до департаменту соціальної політики мешканцям не потрібно — списки отримувачів допомоги формуватимуть районні адміністрації столиці, які фіксують факти пошкодження чи знищення житла.

Виплати розпочнуться після того, як буде офіційно затверджено механізм їх нарахування. Про це повідомлять окремо. Усі процеси передбачено здійснювати за максимально спрощеною процедурою, аби зменшити бюрократичні бар’єри та якнайшвидше надати підтримку тим, хто її потребує.

З початку повномасштабного вторгнення Київ неодноразово зазнавав обстрілів із застосуванням ракет та дронів. У результаті атак постраждали сотні житлових будівель, і багато сімей залишилися без житла. Через складну безпекову ситуацію відновлювальні роботи відбуваються повільно. Соціальна програма "Турбота" покликана частково вирішити питання тимчасового проживання та надати підтримку найбільш вразливим киянам — зокрема сім’ям з дітьми, людям з інвалідністю та особам похилого віку.

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