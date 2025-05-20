Более 40 тысяч гривен помощи: кому из украинцев доступна выплата и как ее получить

Жители Киева, чьи дома были повреждены в результате обстрелов, могут получить денежную помощь: 40 000 гривен единовременно, а также ежемесячные выплаты по 20 000 гривен в аренду жилья до момента завершения ремонта или выплаты компенсации.

Начисление средств будет производиться автоматически – на основании списков, представленных районными администрациями после утверждения порядка выплат. Такую информацию обнародовала Киевская городская государственная администрация (КГГА), утвердившая обновление социальной инициативы "Забота. Навстречу киевлянам" на 2025-2027 годы.

Программа предусматривает масштабную поддержку жителям столицы, потерявшим жилье или возможность в нем безопасно проживать из-за военных действий.

Читайте также: Денежная помощь от ООН: кто из украинцев может получить более 10 тыс. грн

Цель программы – временное обеспечение жильем пострадавших граждан. Предусмотрены два вида выплат:

Единовременное пособие в размере 40 000 грн – для тех, кто срочно нуждается в жилье из-за частичного или полного уничтожения квартиры или дома.

Ежемесячная выплата 20 000 грн – для людей, которые длительное время не могут вернуться домой. Эта поддержка будет предоставляться до 12 месяцев или до момента восстановления жилья за счет городского бюджета или получения жилищного сертификата в рамках государственной программы есть Восстановление.

Выделенные средства должны покрыть расходы по аренде жилья как в пределах Киева, так и по его территории – в случае необходимости – до тех пор, пока не будут полностью или частично восстановлены условия для проживания. Обращаться в департамент социальной политики жителям не нужно – списки получателей помощи будут формировать районные администрации столицы, фиксирующие факты повреждения или уничтожения жилья.

Выплаты начнутся после того, как будет официально утвержден механизм их начисления. Об этом сообщат отдельно. Все процессы предусмотрено осуществлять по максимально упрощенной процедуре, чтобы уменьшить бюрократические барьеры и как можно быстрее оказать поддержку нуждающимся.

С начала полномасштабного вторжения Киев неоднократно подвергался обстрелам с применением ракет и дронов. В результате атак пострадали сотни жилых построек, и многие семьи остались без жилья. Из-за сложной ситуации безопасности восстановительные работы проходят медленно. Социальная программа "Забота" призвана частично решить вопрос временного проживания и оказать поддержку наиболее уязвимым киевлянам – в частности, семьям с детьми, людям с инвалидностью и пожилым людям.

Раньше мы рассказывали, кому из украинцев Швейцария выделит до 5 тысяч долларов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!