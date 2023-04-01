Понад 50 руйнівних торнадо пронеслися центральною частиною США: є зруйновані міста і загиблі (відео)

Сильні шторми обрушилися на центральну частину США. Надійшло понад 50 повідомлень про торнадо.

Торнадо завдали значних збитків – було знищено будинки, будівлі підприємств у передмісті Спрінгфілда, штат Іллінойс. У містечку Вінні (Арканзас) з будинків та місцевої школи зірвало дахи.

Відео дня

Дерева у місті вирвало з корінням та розкидало дорогою. В Арканзасі стихія забрала життя щонайменше 3 людей, ще 50 мешканців госпіталізовано.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що через пошкодження ліній електропередач близько 300 тисяч споживачів залишилися без світла, найбільше – в Іллінойсі, де знеструмлено понад 100 користувачів.

За даними видання desmoinesregister.com, у місті Шарлотт (Північна Кароліна) довелося евакуювати пів міста через витік пропаном – було пошкоджено 10 000 галонів з газом.

Наразі служби з надзвичайних ситуацій працюють у містах, де пройшлися торнадо. Рятувальники допомагають розчищати сміття та завали будинків, шукаючи постраждалих.

Нагадаємо, тиждень тому потужний торнадо зрівняв з землею місто у штаті Міссісіпі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!