'Понад 7000 скелетів': науковці знайшли давнє затоплене місце, де жили доісторичні тварини

У затоці Кінтеро на центральному чилійському узбережжі археологи та палеонтологи розкопували ділянку під назвою GNL Quintero 1 (GNLQ1). Вони вели роботу під водою. Тут ними були знайдені рештки понад 7 доісторичних тварин.

Як повідомляє наукове видання DICYT, під час розкопок було виявлено затоплене доісторичне місце з рештками вимерлих тварин. Вважається, що вони могли жити під час останнього льодовикового періоду (приблизно 24 000–17 000 років тому).

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"Морський простір, який займає затока Кінтеро, був великою еспланадою водно-болотних угідь, яка простягалася на кілька миль від сучасної берегової лінії. Еспланада була домом для різноманітної вимерлої фауни, наприклад палеолами, мілодонів, американських коней і оленів, а також видів гризунів, лисиць і нутрій. З відтаванням крижаних щитів підвищення рівня моря спричинило занурення еспланади, що стало єдиним відомим затопленим місцем кінця плейстоцену на тихоокеанському узбережжі Південної Америки", – йдеться у повідомленні.

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Дослідження, проведене археологами та палеонтологами, виявило що рештки тварин були сході на типи таких, що були знайдені раніше у центральній частині Чилі.

Було знайдено залишки: Camelidae, Cervidae, Equidae, Mylodontidae, Xenarthra, Canidae, Myocastorinae та Octodontidae тощо.

Професорка Ізабель Картахена з Університету Чилі каже, що було відновлено види середніх розмірів, такі як лисиці, велику кількість мікрофауни, що складається з різних видів гризунів, дуже дрібних сумчастих тварин і навіть останки рептилій.

Загалом дослідники знайшли понад 7000 скелетних останків, з яких 8 були ідентифіковані як вимерла фауна та десятки особин, що відповідають другорядній фауні. "Високе таксономічне різноманіття особливо вражає, оскільки група складається з понад п’ятнадцяти видів", — додала науковиця.

Раніше група вчених-добровольців із трьох університетів Чилі знайшла на острові Пасхи нову статую моаї в кратері вулкана.

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