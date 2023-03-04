'Более 7000 скелетов': ученые нашли древнее затопленное место, где жили доисторические животные

В заливе Кинтеро на центральном побережье Чили археологи и палеонтологи раскапывали участок под названием GNL Quintero 1 (GNLQ1). Они вели работу под водой. Здесь ими были найдены останки более 7 доисторических животных.

Как сообщает научное издание DICYT, во время раскопок было обнаружено затопленное доисторическое место с остатками вымерших животных. Считается, что они могли жить во время последнего ледникового периода (около 24 000–17 000 лет назад).

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"Морское пространство, занимающее залив Кинтеро, было большой эспланадой водно-болотных угодий, простиравшейся в нескольких милях от современной береговой линии. Эспланада была домом для разнообразной вымершей фауны, например палеолами, милодонов, американских лошадей и оленей, а также видов лис и нутрий. С оттаиванием ледяных щитов повышение уровня моря повлекло за собой погружение эспланады, что стало единственным известным затопленным местом конца плейстоцена на тихоокеанском побережье Южной Америки", – говорится в сообщении.

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Исследование, проведенное археологами и палеонтологами, выявило, что остатки животных были сходны на типы таких, которые были найдены ранее в центральной части Чили.

Были найдены остатки: Camelidae, Cervidae, Equidae, Mylodontidae, Xenarthra, Canidae, Myocastorinae и Octodontidae и так далее.

Профессор Изабель Картахена из Университета Чили говорит, что были восстановлены виды средних размеров, такие как лисы, большое количество микрофауны, состоящей из разных видов грызунов, очень мелких сумчатых животных и даже останки рептилий.

В общей сложности исследователи обнаружили более 7000 скелетных останков, из которых 8 были идентифицированы как вымершая фауна и десятки особей, соответствующих второстепенной фауне. "Высокое таксономическое разнообразие особенно впечатляет, поскольку группа состоит из более пятнадцати видов", — добавила ученая.

Ранее группа ученых-добровольцев из трех университетов Чили нашла на острове Пасхи новую статую моаи в кратере вулкана.

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