Понад 8 тисяч на місяць: які категорії пенсіонерів отримають більше грошей у 2025 році

З 2025 року пенсійні виплати в Україні залишаться без суттєвих змін. Однак деякі категорії пенсіонерів продовжуватимуть отримувати значно вищі виплати, ніж мінімальна пенсія.

Серед тих, хто отримає найбільші суми, – постраждалі від аварії на ЧАЕС, військові з інвалідністю та учасники бойових дій. За даними Пенсійного фонду України, середня пенсія працюючих пенсіонерів сьогодні складає 6 257,96 гривні.

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Ця сума на 596,91 гривні перевищує виплати на початок 2024 року. Водночас мінімальна пенсія зросла до 2 361 гривні завдяки підвищенню прожиткового мінімуму. Проте уряд уже анонсував, що до 2028 року розмір пенсій, прожитковий мінімум та інші соціальні виплати залишаться на нинішньому рівні, згідно із законопроєктом держбюджету на наступний рік.

Хто отримає пенсії понад 8 000 гривень

Попри відсутність змін у пенсійних нарахуваннях, деякі категорії пенсіонерів отримують значно більше, ніж мінімальні виплати.

Особи з інвалідністю I групи отримують не менше 8 187 гривень. Проте ті, хто має II та III групу інвалідності, отримують менші суми.

Ліквідатори наслідків Чорнобильської катастрофи отримують різні суми залежно від групи інвалідності: 13 376 гривень для I групи, 10 700 гривень для II та 8 025 гривень для III групи.

Пенсії військових, які зазнали інвалідності під час служби, розраховуються як відсоток від грошового забезпечення: 100% для I групи, 80% для II і 60% для III групи.

Особи з інвалідністю через війну – ця категорія отримує найбільші виплати: 15 346 гривень для I групи, 12 395 гривень для II та 8 499 гривень для III групи.

Ситуація для працюючих пенсіонерів

Окрему увагу заслуговують працюючі пенсіонери, які зазвичай отримують більші пенсії, ніж непрацюючі. Це пояснюється перерахунком виплат з урахуванням додаткових страхових внесків.

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