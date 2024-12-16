Более 8 тысяч в месяц: какие категории пенсионеров получат больше денег в 2025 году

С 2025 года пенсионные выплаты в Украине останутся без существенных изменений. Однако некоторые категории пенсионеров будут продолжать получать значительно более высокие выплаты, чем минимальная пенсия.

Среди тех, кто получит самые большие суммы – пострадавшие от аварии на ЧАЭС, военные с инвалидностью и участники боевых действий. По данным Пенсионного фонда Украины, средняя пенсия работающих пенсионеров сегодня составляет 6 257,96 гривны.

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Эта сумма на 596,91 гривны превышает выплаты на начало 2024 года. В то же время минимальная пенсия выросла до 2 361 гривны благодаря повышению прожиточного минимума. согласно законопроекту госбюджета на следующий год.

Кто получит пенсии более 8000 гривен

Несмотря на отсутствие изменений в пенсионных начислениях, некоторые категории пенсионеров получают гораздо больше, чем минимальные выплаты.

Лица с инвалидностью I группы получают не менее 8187 гривен. Тем не менее, имеющие II и III группу инвалидности получают меньшие суммы.

Ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы получают разные суммы в зависимости от группы инвалидности: 13376 гривен для I группы, 10700 гривен для II и 8025 гривен для III группы.

Пенсии военных, подвергшихся инвалидности во время службы, рассчитываются как процент от денежного довольствия: 100% для I группы, 80% для II и 60% для III группы.

Лица с инвалидностью из-за войны – эта категория получает наибольшие выплаты: 15 346 гривен для I группы, 12 395 гривен для II и 8 499 гривен для III группы.

Ситуация для работающих пенсионеров

Отдельного внимания заслуживают работающие пенсионеры, которые обычно получают большие пенсии, чем неработающие. Это объясняется перерасчетом выплат с учетом дополнительных страховых взносов.

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