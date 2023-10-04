Більше, ніж в розчинній каві: Скільки кофеїну міститься в пакетах чорного та зеленого чаю

Кава не єдиний напій, що може надати бадьорості. Експерти вивчили вміст кофеїну в чаї і виявили, що в деяких випадках він може діяти навіть краще, залежно від сорту чаю та способу його приготування. Давайте розберемося, скільки кофеїну міститься в каві і чаї і як вони впливають на організм.

Зазвичай вважається, що кава містить більше кофеїну, ніж чай, пише УНІАН. Проте дослідження показують, що в каві кількість кофеїну приблизно в 1,5-3 рази менше, ніж в чаї. Наприклад, чайні листки містять в середньому 3,5% кофеїну (від загальної маси сухого листа), тоді як в зернах кави цей показник коливається від 1,1% до 2,2% (від маси бобів).

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Кофеїн міститься у різних сортах чаю – чорному, зеленому та білому. Проте його кількість залежить від часу збору листя та ступеня ферментації. Зазвичай в старому чаї (зі зрілих листків) вміст кофеїну менший, ніж у молодому чаї. Варто також зазначити, що в чорному чаї, завдяки ферментації, кофеїну більше, ніж у зеленому.

Нижче подано рівень кофеїну в різних типах чаю на обсяг однієї чашки (230 мл):

Чорний чай: у середньому 47 мг, максимально 90 мг кофеїну.

Зелений чай: у середньому 20 мг, максимально 45 мг кофеїну.

Білий чай: у середньому 6 мг, максимально 60 мг кофеїну.

Рівень кофеїну в чаї також залежить від температури води та тривалості заварювання. Температура також важлива для кави, де ідеальна температура становить 90-96°C.

Пакетований чай містить навіть більше кофеїну, ніж листовий чай, оскільки чайне листя, перероблене на крихту, виділяє більше кофеїну під час заварювання. Проте рівень кофеїну на чашку приблизно однаковий між пакетованим чаєм і листовим.

І хоча у чаї кофеїну може бути більше, ніж у каві, він діє менш імпульсивно та надає стійку енергію, завдяки наявності речовини L-теаніну. L-теанін міститься як у зеленому, так і в чорному чаї, проте у зеленому чаї ця речовина є трохи більше. Таким чином, чай діє більш пом'якшено, але триваліше.

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