'Боремось та переможемо': Зеленський подякував воїнам та зустрівся із західними партнерами у другу річницю повномасштабного вторгнення рф

Президент України звернувся до народу у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ. Зеленський подякував воїнам за захист країни, зазначивши, що війна має завершитись на умовах України.

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Крім того, глава держави зустрівся із представниками країн Заходу. Про це він повідомив у своєму відеозверненні у Telegram.

Зеленський записав відеозвернення з Гостомеля, звідки окупанти розповідали про "взяття Києва та України за три дні". Та наша країна вистояла і через два роки зустрічає друзів і партнерів. Президент наголосив, що візит низки світових та європейських лідерів в Україну у другу річницю повномасштабного вторгнення яскраво описує шлях, який пройшла наша країна за ці два роки.

За словами Зеленського, два роки тому мільйони українців зробили свій вибір, який поєднав людей спочатку у чергах до військкоматів, а потім – в одному окопі на лінії фронту.

"Ми стали на 730 днів ближчі до перемоги. Хтось чекає на якогось віщуна, що сказав би, коли вона настане, а мільйони українців просто пам’ятають слова Кобзаря: борітеся – поборете! І слідують цьому вже 730 днів самовідданості та відваги. Вони гартуються на сході, на півдні й півночі, на всіх напрямках, де б’ються наші воїни. 730 днів стійкості та витримки. Вони стоять опорами в усіх цивільних містах і селах", – зазначив президент.

При цьому глава держави заявив, що українці вірять у найвищу справедливість, яка полягає в тому, що має бути єдиний фінал цієї війни – перемога.

"Згадуючи, що вже зробили українці, знаєш: ми точно зможемо. Нам під силу. Нам вдасться. І тут, у цьому місці, якнайкраще розумієш: може не витримати метал, але не українці. Можна спалити літак, але неможливо знищити мрію. Мрію, з якою 730 днів кожен з нас засинає і прокидається, з якою засинаєш ти, ви, усі ми, усі наші громадяни, усі українці", – сказав він.

Також, Зеленський сказав, що будь-яка нормальна людина хоче, щоб війна скінчилася. При цьому кожен з українців прагне, щоб завершення війни було на умовах нашої країни.

"Саме тому до слів "завершення війни" ми завжди додаємо "на наших умовах". Саме тому біля слова "мир" завжди звучить "справедливий". Саме тому в майбутній історії біля слова "Україна" завжди стоятиме слово "незалежна". Боремося за це. Вже 730 днів нашого життя. І переможемо. У найкращий день нашого життя. Я дякую всім нашим воїнам. Дякую нашому народу. І всім у світі, хто стоїть поруч із нами та правдою", – заявив президент України.

Нагадаємо, до Києва прибули четверо західних лідерів та колишній прем‘єр Британії.

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