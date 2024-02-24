'Боремся и победим': Зеленский поблагодарил воинов и встретился с западными партнерами во вторую годовщину полномасштабного вторжения России

Президент Украины обратился к народу во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ. Зеленский поблагодарил воинов за защиту страны, отметив, что война должна завершиться на условиях Украины.

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Кроме того, глава государства встретился с представителями стран Запада. Об этом он сообщил в своем видеообращении в Telegram.

Зеленский записал видеообращение из Гостомеля, откуда оккупанты рассказывали о "взятии Киева и Украины за три дня". Но наша страна выстояла и два года спустя встречает друзей и партнеров. Президент подчеркнул, что визит ряда мировых и европейских лидеров в Украину во вторую годовщину полномасштабного вторжения ярко описывает путь, проделанный нашей страной за эти два года.

По словам Зеленского, два года назад миллионы украинцев сделали свой выбор, соединивший людей сначала в очередях к военкоматам, а затем – в одном окопе на линии фронта.

"Мы стали на 730 дней ближе к победе. Кто-то ждет какого-то прорицателя, что сказал бы, когда она наступит, а миллионы украинцев просто помнят слова Кобзаря: боритесь – поборете! И следуют этому уже 730 дней самоотверженности и отваги. Они закаляются на востоке, на юге и севере, по всем направлениям, где дерутся наши воины. 730 дней стойкости и выдержки. Они стоят опорами во всех гражданских городах и селах", – отметил президент.

При этом глава государства заявил, что украинцы верят в самую высокую справедливость, которая состоит в том, что должен быть единственный финал этой войны – победа.

"Вспоминая, что уже сделали украинцы, знаешь: мы точно сможем. Нам по силам. Нам удастся. И здесь, в этом месте, лучше понимаешь: может не выдержать металл, но не украинцы. Можно сжечь самолет, но невозможно уничтожить мечту. Мечтаю, с которой 730 дней каждый из нас засыпает и просыпается, с которой засыпаешь ты, вы, все мы, все наши граждане, все украинцы", – сказал он.

Также Зеленский сказал, что любой нормальный человек хочет, чтобы война кончилась. При этом каждый из украинцев стремится к тому, чтобы завершение войны было на условиях нашей страны.

Именно поэтому к словам "завершения войны" мы всегда добавляем "на наших условиях". Именно поэтому у слова "мир" всегда звучит "справедливый". Именно поэтому в будущей истории возле слова "Украина" всегда будет стоять слово "независимая". Боремся за это. Уже 730 дней нашей жизни. И победим. В лучший день нашей жизни. Я благодарю всех наших воинов. Спасибо нашему народу. И всем в мире, кто стоит рядом с нами и правдой", – заявил президент Украины.

Напомним, в Киев прибыли четыре западных лидера и бывший премьер Британии.

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