Вторая годовщина полномасштабной войны: в Киев прибыли четыре западных лидера и бывший премьер Британии.

По случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, в Киев приехали Киев с визитом прибыли премьер-министры Италии – Джорджия Мелони, Канады – Джастин Трюдо и Бельгии – Александр де Кроо, а также глава Еврокомиссии – Урсула фон дер Ляен и бывший министр Великобритании Борис Джонсон.

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Таким образом, западные дипломаты демонстрируют солидарность с Украиной во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения.

Об этом пишет Reuters.

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"Мелони, Трюдо, где Кроо и фон дер Ляен вместе прибыли в украинскую столицу поездом из соседней Польши", – говорится в заявлении итальянского правительства.

Напомним, Навальный скончался в исправительной колонии.

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