Друга річниця повномасштабної війни: до Києва прибули четверо західних лідерів та колишній прем‘єр Британії

З нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, до Києва приїхали Києва з візитом прибули прем'єр-міністри Італії – Джорджія Мелоні, Канади – Джастін Трюдо та Бельгії –Александр де Кроо, а також глава Єврокомісії – Урсула фон дер Ляєн та колишній прем‘єр міністр Великобританії Борис Джонсон.

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Таким чином західні дипломати демонструють солідарність з Україною у другу річницю повномасштабного російського вторгнення.

Про це пише Reuters.

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"Мелоні, Трюдо, де Кроо та фон дер Ляєн разом прибули до української столиці потягом із сусідньої Польщі", – йдеться у заяві італійського уряду.

Нагадаємо, Навальний помер у виправній колонії.

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