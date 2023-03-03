Брауні без молока та яєць: економний рецепт для тих, хто тримає піст

Брауні – мрія кожного солодкоїжки. А ви знали, що його можна зробити пісним? Якщо ні, пропонуємо неймовірно простий рецепт цього смаколика.

Ним поділилися гастро-експерти видання Shuba. Цей рецепт не лише простий, але й економний, тож його можна буде готувати чи не увесь час, поки триватиме Великий піст.

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На шість порцій пирога візьміть:

Борошно пшеничне – склянка

Манна крупа – склянка

Цукор – склянка

Какао – 2 ст. л.

Сода харчова – 1 ч. л.

Оцет 9% – 1 ч. л.

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Тепла вода – склянка

Олія соняшникова – 70 мл

Процес приготування:

Спочатку змішайте сухі інгредієнти. Потім додайте олію, воду і соду, погашену оцтом. Все гарненько перемішайте та залиште на 10 хвилин.

Застеліть форму для випікання пергаментом або змастіть олією. Духовку розігрійте до 180 градусів.

Потім вилийте тісто у форму та випікайте 35-40 хвилин.

Готовий пиріг можна прикрасити горіхами та цукровою пудрою. Ще краще – ягодами. До речі, перед запікання ми спробували додати усередину тіста розморожені вишні – результат приємно вразив.

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