Брауни без молока и яиц: экономный рецепт для тех, кто держит пост
Брауни – мечта каждого сладкоежки. А вы знали, что его можно сделать постным? Если нет, предлагаем невероятно простой рецепт этого вкусности.
Им поделились гастро-эксперты издания Shuba. Этот рецепт не только простой, но и экономный, поэтому его можно будет готовить едва ли не все время, пока продлится Великий пост.
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На шесть порций пирога возьмите:
- Мука пшеничная – стакан
- Манная крупа – стакан
- Сахар – стакан
- Какао – 2 ст. л.
- Сода пищевая – 1 ч. л.
- Уксус 9% – 1 ч. л.
- Теплая вода – стакан
- Масло подсолнечное – 70 мл
Процесс приготовления:
Сначала смешайте сухие ингредиенты. Затем добавьте масло, воду и соду, погашенную уксусом. Все хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут.
Застелите форму для выпекания пергаментом или смажьте растительным маслом. Духовку разогрейте до 180 градусов.
Затем вылейте тесто в форму и выпекайте 35-40 минут.
Готовый пирог можно украсить орехами и сахарной пудрой. Еще лучше – ягодами. Кстати, перед запеканием мы попытались добавить внутрь теста размороженные вишни – результат приятно поразил.
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