Брутальний та потужний: в Україні з'явиться новий китайський кросовер

В Україні представили новий агресивний позашляховик Polestone 01, розроблений італійським ательє Pininfarina. Дебют моделі відбувся в Китаї восени минулого року, а тепер автомобіль доступний і на українському ринку.

Polestone 01 пропонується у двох версіях – п'яти та семимісній, що робить його привабливим для сімейного використання, пише Autoconsulting. Дизайн позашляховика відрізняється брутальним стилем і нагадує Land Rover Defender завдяки подібній силуету та лініям скління.

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Polestone 01 оснащений передньою та задньою багатоважільною підвіскою, адаптивними амортизаторами та має кліренс у 205 мм, що робить його ідеальним для складу.

Кросовер Polestone 01. Джерело: BAIC/BAW Polestone 01

Кросовер Polestone 01. Джерело: BAIC/BAW Polestone 01

Кросовер Polestone 01. Джерело: BAIC/BAW Polestone 01

Кросовер Polestone 01. Джерело: BAIC/BAW Polestone 01

Кросовер Polestone 01. Джерело: BAIC/BAW Polestone 01

Позашляховик працює на гібридній силовій установці: 1,5-літровий двигун внутрішнього згоряння підзаряджає батарею, яка живить два електромотори. Передній мотор має потужність 204 к.с., задній – 272 к.с. Загальна потужність становить 476 кінських сил, а крутний момент досягає 740 Нм. Авто може проїхати до 235 км по електриці або 1115 км у гібридному режимі

Polestone 01 здатний розганятися до 100 км/год за 5,5 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 190 км/год. Виробництво позашляховика встановлено на заводі BAW у Пекіні,

Ціна на новинку в Україні стартує від $75 тисяч, що робить Polestone 01 конкурентом у сегменті преміальних позашляховиків.

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