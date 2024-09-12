Брутальный и мощный: в Украине появится новый китайский кроссовер

В Украине представили новый агрессивный внедорожник Polestone 01, разработанный итальянским ателье Pininfarina. Дебют модели прошел в Китае осенью прошлого года, а теперь автомобиль доступен и на украинском рынке.

Polestone 01 предлагается в двух версиях – пяти и семиместной, что делает его привлекательным для семейного использования, пишет Autoconsulting. Дизайн внедорожника отличается агрессивным стилем и напоминает Land Rover Defender благодаря схожему силуэту и линиям остекления.

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Polestone 01 оснащен передней и задней многорычажной подвеской, адаптивными амортизаторами и имеет клиренс в 205 мм, что делает его идеальным для состава.

Кроссовер Polestone 01. Источник: BAIC/BAW Polestone 01

Кроссовер Polestone 01. Источник: BAIC/BAW Polestone 01

Кроссовер Polestone 01. Источник: BAIC/BAW Polestone 01

Кроссовер Polestone 01. Источник: BAIC/BAW Polestone 01

Кроссовер Polestone 01. Источник: BAIC/BAW Polestone 01

Внедорожник работает на гибридной силовой установке: 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания подзаряжает батарею, питающую два электромотора. Передний мотор имеет мощность 204 л.с., задний – 272 л.с. Общая мощность составляет 476 лошадиных сил, а крутящий момент достигает 740 Нм. Автомобиль может проехать до 235 км по электричеству или 1115 км в гибридном режиме.

Polestone 01 способен разгоняться до 100 км/ч за 5,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч. Производство внедорожника установлено на заводе BAW в Пекине,

Цена на новинку в Украине стартует от $75 тысяч, что делает Polestone 01 конкурентом в сегменте премиальных внедорожников.

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