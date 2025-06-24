Гримітиме й заливатиме: де в Україні вже найближчими днями буде справжня негода

У найближчі дні в Україні знову прогнозують дощову погоду з грозами. Місцями можливі інтенсивні зливи, поривчастий вітер і навіть випадіння граду.

Такі дані оприлюднив метеоролог Ігор Кібальчич у своєму прогнозі для порталу Meteoprog.ua. До завершення червня в Україні зберігатиметься нестійка погода. Очікується нерівномірний розподіл температурного фону та періодичні опади.

За словами експерта, атмосферні процеси сприятимуть проникненню вологого повітря з південного заходу та заходу Європи, що спричинить дощі різної інтенсивності, місцями із сильними поривами вітру та градом.

У ніч на вівторок дощі з грозами можливі в окремих районах Західної України, а вдень опади поширяться на північні та центральні області. Місцями прогнозують град і шквали зі швидкістю вітру до 17–22 м/с.

У ніч на середу грозові дощі очікуються на Сході України, а вдень – на північному заході країни. Водночас на решті території істотних опадів не передбачається.

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У четвер синоптики прогнозують переважно ясну та суху погоду по всій Україні. Лише в нічний час на північному сході та вдень на крайньому заході можливі локальні грози з короткочасними дощами. Під час гроз не виключені пориви вітру до 15–20 м/с.

У п’ятницю атмосферна нестабільність охопить Одеську область, а також західні, північні та центральні регіони. У цих районах очікуються грози, місцями – потужні зливи, можливий град і шквали зі швидкістю 17–22 м/с. Інші регіони залишаться без істотних опадів.

У ніч на суботу дощі прогнозують на півночі Лівобережної України, а вдень – у північних, західних і центральних областях. Також можливі грози та шквальний вітер до 15–20 м/с.

У неділю короткочасні дощі з грозами зачеплять північний схід країни. В інших регіонах буде сухо. Проте вдень та вранці місцями можливі пориви вітру до 15–20 м/с.

За словами метеоролога Ігоря Кібальчича, найвища температура повітря очікується на Півдні України та в Закарпатській області – до +35…+37°С у деякі дні. На решті території температурні показники відповідатимуть сезонній нормі.

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