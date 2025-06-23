Літня спека та дощі на півночі та у центрі: прогноз погоди в Україні на 24 червня

З 23 по 27 червня в Україні очікується переважно тепла, але нестабільна погода. Лише ближче до середи повернеться справжня літня спека.

У вівторок, 24 червня, дощовий фронт зміститься на північні та центральні регіони, де теж можливі грози. Водночас повітря почне прогріватися: у східних і південних областях вдень місцями стане по-літньому спекотно – до 30–31 градуса. У центрі та на півночі також потеплішає, хоча ночами температура залишиться комфортною. Про це повідомляє Укргідроміцентр.

Читайте також: Погодні примхи червня: метеорологи застерігають українських аграріїв про нову кліматичну загрозу

У другій половині тижня в Україні знову пануватиме спека, характерна для літа в розпалі. Синоптики попереджають, що температурні показники будуть зростати, а сонячні дні домінуватимуть у більшості областей.

Раніше ми розповідали, що експерт попередив про наслідки аномального потепління для України.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!