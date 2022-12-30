Чи буде комендантська година в Києві на Новий рік та як працюватиме транспорт

Під час святкування Нового року у столиці не збираються скасовувати обмеження на пересування вулицями міста. Комендантська година діятиме як і раніше з 23:00 до 5:00.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. На вулиці міста можна буде виходити лише за наявності спецперепустки.

У КМВА нагадали, що в Києві якихось значних новорічних святкувань не проводитимуть, а навідати головну ялинку країни можна буде у будь-який час, крім того проміжку, в період якого діятиме комендантська година.

Також влада міста нагадала, що у разі, якщо буде оголошено повітряну тривогу, гірлянди на ялинці не світитимуться. А загалом, щодня вона світитиметься з 17:00 до 22:00.

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Що стосується громадського транспорту, 31 грудня метро працюватиме до 22 години, а наземний транспорт до 22:30.

Тим часом голова Нацполіції Ігор Клименко нагадав, що обмеження відносно комендантських годин в Україні ніхто не скасовував, тож поява на вулиці без спеціальних документів у заборонений час навіть у новорічну ніч буде вважатися порушенням.

"У країні – воєнний стан, який передбачає низку обмежень. Люди мають це розуміти. Про які святкування у публічних місцях в комендантську годину в принципі може йти мова", – додав він.

Клименко зауважив, що порушників комендантської години спинятимуть патрулі для перевірки документів, також їх можуть доставити до відділку поліції. "Чи хотілося б там опинитися у новорічну ніч? Не думаю. Повірте, і нам би цього не хотілося", – зауважив голова Нацполіції.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко поділилась прогнозом погоди в Україні на новорічну ніч та перший день Нового року. За її словами, погода буде зовсім не зимовою.

Читайте про новорічні ялинки України у період дії воєнного стану за цим посиланням.

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